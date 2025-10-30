Россия и США
30 октября, 08:28

Исчезнувшего на Урале бизнесмена нашли мёртвым с окровавленным Mercedes в лесу

Обложка © Life.ru

В Свердловской области найден мёртвым 49-летний бизнесмен Ильгар Ханаданов, исчезнувший 24 октября в городе Заречный. Информацию URA.ru предоставил источник в правоохранительных органах.

Следствие, по данным источника, склоняется к версии насильственной смерти. До этого в лесополосе был найден автомобиль Mercedes белого цвета со следами крови, на котором Ханаданов ехал в Заречный. Факт смерти подтвердили родственники предпринимателя.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни Ханаданов Ильгар Байрам-оглы. Организовываем сбор денег на похороны, прощание и транспортировку тела на родину. Любая сумма, которой вы сможете поделиться, будет огромной помощью», — пояснили близкие Ильгара.

Дарья Нарыкова
