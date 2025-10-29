Россия и США
29 октября, 11:59

Смерть мужчины в квартире пермского людоеда Малышева не связана с криминалом

Обложка © Life.ru

Кончина мужчины, чьё тело обнаружили в пермской квартире Михаила Малышева, ранее осуждённого за каннибализм, не связана с насильственными действиями. Об этом сообщает RT со ссылкой на СУ СК России по региону.

Предварительное расследование и судебно-медицинская экспертиза показали, что причиной смерти явилась ишемическая болезнь сердца, исключающая криминальную составляющую в произошедшем.

Напомним, ранее стало известно, что в квартире людоеда Малышева нашли тело человека. За день до того, как полиция обнаружила мёртвого человека, соседи жаловались на странные приглушённые звуки из «адской квартиры».

Михаил Малышев вышел на свободу из колонии в ноябре 2022 года, отсидев за серию убийств. Он не просто убивал своих жертв, но и съедал их тела, также мужчина ел животных. Во время обыска в квартире оперативники нашли холодильник, который был забит человеческим и собачьим мясом. В 2000 ему зачитали приговор в суде, он получил 23 года колонии строго режима в Чусовом. По завершении тюремного срока преступник возвратился в ту самую квартиру, где творил свои зверства: в жильё он заманивал своих жертв. Малышев устроился работать в собачий приют.

