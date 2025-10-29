Смерть мужчины в квартире пермского людоеда Малышева не связана с криминалом

Михаил Малышев вышел на свободу из колонии в ноябре 2022 года, отсидев за серию убийств. Он не просто убивал своих жертв, но и съедал их тела, также мужчина ел животных. Во время обыска в квартире оперативники нашли холодильник, который был забит человеческим и собачьим мясом. В 2000 ему зачитали приговор в суде, он получил 23 года колонии строго режима в Чусовом. По завершении тюремного срока преступник возвратился в ту самую квартиру, где творил свои зверства: в жильё он заманивал своих жертв. Малышев устроился работать в собачий приют.