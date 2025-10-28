В квартире серийного людоеда из Перми, отсидевшего более 20 лет, нашли тело человека

В Перми в квартире Михаила Малышева, который отсидел более 20 лет за убийства и людоедство, нашли мёртвого человека. Об этом пишет Mash. За день до того, как полиция обнаружила тело, соседи жаловались на странные приглушённые звуки из «адской квартиры».

Однако обращаться ночью в полицию жильцы не рискнули. Утром в жилище Малышева наведались правоохранители и участковый. Тогда-то и выяснилось, что в квартире могло произойти преступление. Известно, что Малышев проходил принудительное лечение у психиатра, но жители района не верят в «перерождение» убийцы и каннибала в нормального человека.

Напомним, Михаил Малышев вышел на свободу из колонии в ноябре 2022 года, отсидев за серию убийств. Он не просто убивал своих жертв, но и съедал их тела, также мужчина ел животных. Во время обыска в квартире оперативники нашли холодильник, который был забит человеческим и собачьим мясом. В 2000 ему зачитали приговор в суде, он получил 23 года колонии строго режима в Чусовом. По завершении тюремного срока преступник возвратился в ту самую квартиру, где творил свои зверства: в жильё он заманивал своих жертв. Малышев устроился работать в собачий приют.