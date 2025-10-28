Полежайкина из «Папиных дочек» обвиняют в домашнем насилии: что грозит актёру по УК, если слова экс-жены окажутся правдой

Большинство знает Михаила Казакова как Полежайкина из «Папиных дочек». С 2007 по 2013 год он играл комичного увальня-двоечника, в 2024 году вышло продолжение, в котором персонаж стал майором полиции. Актёрская карьера Мишеньки началась с телевизионного журнала «Ералаш». Потом, в «Моей прекрасной няне – 2», Казаков засветился в роли Коли Памперса. Что невероятно иронично. В материале рассказываем, как кухонный боксёр Галины Сергеевны дошёл до самого дна. То есть до домашнего насилия.

Что делал Михаил Казаков до 18 лет

Михаил Казаков рос в атмосфере, где на улицах насилие было нормой. Но почему-то принёс насилие домой. Фото © Кадр из фильма «Папины дочки», режиссёр Ирина Васильева и др., сценарист Вячеслав Дусмухаметов и др. / Kinopoisk

Михаил Казаков по знаку зодиака является Водолеем. Он родился 28 января в Калинине. Наступил 1990 год, и город вернул прошлое название — Тверь. Та самая Тверь с памятником Михаилу Кругу в самом центре. В 2002-м отец Казакова, предприниматель Сергей, был убит на улице ножом. В тот же год Михаила взяли в «Ералаш». А в 2005-м ножом размахивал уже сам актёр детского шоу. Шестнадцатилетний Казаков убил двадцатилетнего Кирилла Гуркина и сразу во всём признался. По собственным словам, он защищал знакомую, Викторию. Та попросила подростков поговорить со своим бывшим парнем. Итог — в действиях Казакова увидели превышение пределов необходимой самообороны, потом было примирение сторон и дело закрылось.

Семья и брак Михаила Казакова

Михаил Казаков женился в начале десятых годов. У его супруги есть дочка от первого брака. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kazakovfly

В 2011 году Михаил Казаков женился. Его избранницей стала Елена, бухгалтер, тоже из Твери. У девушки есть дочь от первого брака, Виктория, параллельно с воспитанием девочки Казакова училась в Тверском государственном университете и получила диплом в 2014-м. А сын Казакова Мирослав родился вообще 9 июля 2012-го, за два года до выпуска Елены из университета. Представьте, каково это — писать диплом, параллельно ухаживая за двухлетним ребёнком. Кстати, знакомы супруги были аж с 2003 года. Елена знала Михаила ещё до того, как тот впервые взял на разборку нож.

Травма и инвалидная коляска Казакова

Михаил Казаков в 2020 году свалился с крыши и сломал несколько конечностей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kazakovfly

С 2007 по 2013 год Казаков был Полежайкиным. Должен был им стать и в 2020 году, но упал с крыши пятиэтажного дома. Травмы ног, множество операций, подключение к аппарату Илизарова... Всё это на Михаила обрушилось внезапно, но актёру повезло: его не оставили одного. Елена постоянно ездила к мужу в больницу, поддерживала его, работала по профессии, вполне возможно, обеспечивала семью, пока Казаков восстанавливался. Но в ответ Елена получала, по её словам, только агрессию. Казаков, как она говорит, после падения пристрастился к алкоголю. В 2022 году брак распался, не выдержав такой нагрузки.

Домашнее насилие Михаила Казакова

Правда ли, что Михаил Казаков стал домашним тираном или это клевета со стороны бывшей жены. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kazakovfly

После развода супруги разделили детей. Виктория осталась с матерью, Мирослав — с отцом. Спустя два года после развода Елена с дочкой пришла на шоу «Пусть говорят» и в выпуске от 27.10.2025 заявила о домашнем насилии со стороны Михаила Казакова. В эфире было много подробностей, сформируем небольшой пересказ главных действий, направленных на причинение вреда всем казаковским домочадцам: жене, падчерице и даже родному сыну.

Общая атмосфера в доме с Михаилом Казаковым

В выпуске «Пусть говорят» от 27 октября прозвучало множество обвинений в домашнем насилии со стороны Казакова. Как говорила Виктория, падчерица, сначала всё было хорошо, но в какой-то момент Михаил стал вести себя агрессивно, и домочадцы боялись его прихода домой. Когда Елена Казакова появилась на экране, первое, что сказала ей дочь: «Мама, не реви». Женщина сразу подчеркнула: «Прийти сюда — это самая крайняя мера». До этого показали видео самого Казакова, где тот сжигает семейные фотографии. Включая фото тестя, его Казаков покрывает трёхэтажными матами, потому что пожилой мужчина пытался защитить дочь и внуков.

Действия против бывшей жены Елены

Больше всего от действий актёра пострадала жена, Елена. Виктория Казакова рассказала: «Всегда находился повод для того, чтобы нас отругать, оскорбить, ударить. И это было не только по отношению ко мне, но и в первую очередь к маме. Мой дедушка пытался её защитить, укрыть у себя, когда Михаил бегал за ней по дому с шампуром и пытался её убить». А также в эфире показали видео, где Казаков идёт на костылях и грубо, с матом, приказывает Елене молчать. Маленький Мирослав едет на велосипеде впереди, возможно, он всё это слышит.

Действия против падчерицы Виктории

«Я ему кричу, говорю: «Всё, ты мне больше не папа». Он в это время орёт на маму, бьёт посуду, мебель, всех подряд, и я ему это говорю... И следующее, что я помню, — как я лечу головой об стену», — рассказывала в эфире шоу падчерица Казакова, Виктория. Параллельно нам показали тотальный разгром в квартире: красивая, современная мебель поломана до состояния «рухлядь», случайные вещи раскиданы по полу. Виктории скоро исполнится 18 лет, и, судя по тому, как она это описывает, есть смысл считать её рассказ правдой. А ещё девочка узнала о том, что она не родная дочь Казакова, от одноклассников. Те показали ей отрывки из телевизионного интервью Михаила от 2021 года. Тогда Виктории было 13 лет.

Действия против сына Мирослава

Со слов падчерицы, когда Михаил Казаков «ловил очередную белку», Виктория с Мирославом убегали к бабушке, где пережидали опасность. Но так получалось не всегда. Однажды мальчик заплакал из-за бумажного самолётика — видимо, не получилось его сложить так, чтобы летел. Казаков «взял его за шкирку, потащил в другую комнату и начал бить проводом от фена», — рассказывает Виктория. Она попыталась защитить брата, но, к сожалению, тоже столкнулась с агрессией актёра. Елене Михаил общаться с сыном запретил — добился этого через суд. Как рассказывает Елена, Мирослав ушёл к Михаилу сам. Но непонятно, каким образом органы опеки вообще позволили мальчику так сделать, ведь Казакова лишили родительских прав на дочь (или падчерицу) после развода.

Что говорят юристы о дальнейшей судьбе Михаила Казакова

Что грозит Михаилу Казакову, если обвинение в домашнем насилии подтвердится? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kazakovfly

Виктория и Елена пришли в эфир федерального телевизионного канала, потому что у них не было выбора, и они, скорее всего, чётко осознают все риски, связанные с данным действием. По крайней мере, такой вывод можно сделать по поведению Казаковой и её дочери. Мы спросили у юриста Ильи Русяева, что ждёт Михаила Казакова, если доказательная база будет неопровержима. Вот что Русяев сказал: «Обвинения в домашнем насилии и попытке убийства — это не сюжет для обсуждений, а тяжкие уголовные составы, и их судьбу решает не публика, а следствие. Если рассказы подтвердятся, для Казакова всё обернётся реальным сроком». Доказанное покушение на убийство карается почти так же строго, как и само убийство. Максимальный срок — где-то одиннадцать лет лишения свободы. «Если же следствие сочтёт, что реального покушения не было, но имелись угрозы или побои, тогда речь пойдёт о более мягких статьях — от угрозы убийством (до двух лет лишения свободы) до причинения вреда здоровью различной степени тяжести», — сказал Русяев.

Кстати, 8 сентября 2025 года Михаила Казакова включили в реестр неплательщиков алиментов. Виктории актёр задолжал 224 тысячи рублей. А вместе с долгами по кредитам сумма перевалила за 2,3 миллиона. Но если вдруг следствие сочтёт рассказ Виктории ложным доносом или клеветой, то это шесть лет и пять лет лишения свободы соответственно.

Пока дело Казакова — это череда громких заявлений без судебных решений. Но любая из сторон рискует, если слова не подтвердятся доказательствами. В итоге решающим станет не сюжет в эфире, а экспертизы, протоколы и подписи следователей. Всё остальное останется на уровне эмоций. Илья Русяев Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист