«Руки не подам»: Легостаев разнёс композиторов, сочиняющих музыку с помощью ИИ

Композиторам, которые «сочиняют» музыку с помощью искусственного интеллекта, следует как можно скорее найти себе другое занятие. Об этом заявил певец Константин Легостаев Пятому каналу.

Константин Легостаев разнёс композиторов, сочиняющих музыку с помощью ИИ. Видео © Пятый канал

«Я такому композитору, который пользуется искусственным интеллектом, руки не подам. Я считаю, что искусственным интеллектом пользуются те, кто не могут сделать сами. А если человек не может сделать сам чего-то, то и не надо лезть вообще в это дело тогда. Не надо музыку писать, не надо стихи писать. Иди мети дворы», — злится артист.

Он посетовал, что вокруг «слишком много всего искусственного», а вот раньше для записи трека исполнителю приходилось спеть его в студии несколько раз, после чего материал тщательно обрабатывали, добиваясь качественного звучания. Теперь, по мнению музыканта, ИИ стараются применять повсюду, что разрушает ценность живой работы и ремесла.

Ранее певец Денис Клявер заявил, что авторы песен должны конкурировать с искусственным интеллектом. По его словам, ИИ вобрал в себя сотни талантливейших поэтов и писателей, поэтому он является весьма серьёзным конкурентом.