Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 11:13

«Руки не подам»: Легостаев разнёс композиторов, сочиняющих музыку с помощью ИИ

Певец Легостаев: Пишущие ИИ-песни композиторы должны найти себе другое занятие

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Композиторам, которые «сочиняют» музыку с помощью искусственного интеллекта, следует как можно скорее найти себе другое занятие. Об этом заявил певец Константин Легостаев Пятому каналу.

Константин Легостаев разнёс композиторов, сочиняющих музыку с помощью ИИ. Видео © Пятый канал

«Я такому композитору, который пользуется искусственным интеллектом, руки не подам. Я считаю, что искусственным интеллектом пользуются те, кто не могут сделать сами. А если человек не может сделать сам чего-то, то и не надо лезть вообще в это дело тогда. Не надо музыку писать, не надо стихи писать. Иди мети дворы», — злится артист.

Он посетовал, что вокруг «слишком много всего искусственного», а вот раньше для записи трека исполнителю приходилось спеть его в студии несколько раз, после чего материал тщательно обрабатывали, добиваясь качественного звучания. Теперь, по мнению музыканта, ИИ стараются применять повсюду, что разрушает ценность живой работы и ремесла.

Выходит из «детской комнаты»: Эксперт пояснил, почему эротический контент от ИИ неизбежен
Выходит из «детской комнаты»: Эксперт пояснил, почему эротический контент от ИИ неизбежен

Ранее певец Денис Клявер заявил, что авторы песен должны конкурировать с искусственным интеллектом. По его словам, ИИ вобрал в себя сотни талантливейших поэтов и писателей, поэтому он является весьма серьёзным конкурентом.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Искусственный интеллект
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar