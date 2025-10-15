Выходит из «детской комнаты»: Эксперт пояснил, почему эротический контент от ИИ неизбежен

Разработка моделей искусственного интеллекта (ИИ), способных генерировать эротический контент, отражает естественную эволюцию технологии и её интеграцию в культурные слои общества. Такое мнение высказал директор Лаборатории искусственного интеллекта AIIA Адам-Сергей Авакян в ходе беседы с Life.ru, комментируя апдейт ChatGPT.

«Когда мы говорим об эротическом контенте в чатах GPT, важно понимать, что это не просто провокационный заголовок, а отражение эволюции искусственного интеллекта. OpenAI переводит разговоры из «детской комнаты» в более взрослую сферу — искусственный интеллект постепенно выходит из режима ожидания и начинает интегрироваться в культурные слои общества», — поясняет эксперт.

По словам Авакяна, мы, например, не боимся музыки, несмотря на страсти и эмоции, которые она вызывает, когда звучит наша любимая песня. Или не запрещаем себе смотреть на скульптуру Венеры, потому что она обнажена. Эксперт считает, что мы научились видеть в этом больше, чем просто чувственность, и уж точно не воспринимаем это как угрозу морали.

По словам собеседника Life.ru, важно понимать, что все ответы, генерируемые искусственным интеллектом, в том числе чатами GPT и другими LLM-моделями, строятся на больших данных, созданных людьми. В этом смысле, пояснил он, искусственный интеллект является отражением человечества со всеми его сложностями и противоречиями, включая отношение к эротике и телу.

Эксперт добавил, что OpenAI накопила достаточно технологий безопасности: системы отслеживания согласия, верификации возраста, контекстные фильтры, эмоциональные модели и прочее. Заголовок, в котором говорится о появлении более эмоциональных моделей и разрешении подобного контента, отражает изменения в подходе компании. Это не просто запрет, а управление новым пространством, где контроль и финансовая составляющая играют ключевую роль.

Рынок интимных сервисов на базе искусственного интеллекта существует давно и приносит значительные доходы, но пока работает в тени. OpenAI хочет вывести этот рынок в легальное поле, как это уже происходило с кино и искусством, отмечает эксперт.

«Удивительно, что факт запуска полуинтимного режима в нейросети Маска не вызвал большого ажиотажа. Несмотря на ограниченный и контролируемый формат, это не стало полным развязыванием эротики, а лишь попыткой сбалансировать и разрешать эротические элементы там, где это допустимо, не предоставляя свободу без ограничений. С точки зрения развития искусственного интеллекта такой шаг вполне логичен. Если OpenAI вскоре решит ввести взрослый контент, это будет естественным и неизбежным», — добавил эксперт.

Снятие ограничений — это сигнал зрелости технологий, готовности работать с тонкими аспектами человеческого опыта: чувствами, влечением, эстетикой. Появляется тема доверия между человеком и машиной. Если ранее искусственный интеллект выступал в роли психолога или психотерапевта, поддерживая и выслушивая нас, то сейчас он превращается в зеркало и, возможно, в художника, помогающего лучше понять себя, объясняет Авакян.

Эксперт заключил, что в лаборатории искусственного интеллекта анализируют, как эти шаги повлияют на восприятие интимности и доверия в цифровом мире. Он добавил, что за разгрузкой фильтров не стоит пошлость, а начинается новая глава цифровой этики, которую нам предстоит изучать и принимать.

Напомним, что OpenAI под руководством Сэма Альтмана объявила о планах снять запрет на контент для взрослых (18+) для верифицированных пользователей до конца 2025 года — возможно, уже в декабре. Генеральный директор пояснил, что изначально жёсткие фильтры были введены для защиты пользователей от психологических рисков, но теперь компания готова смягчить меры, поскольку ограничения сделали сервис менее полезным для аудитории без подобных проблем.