ChatGPT разрешит эротический контент после верификации

До конца 2025 года ChatGPT перестанет быть «приличным мальчиком»: OpenAI готовится снять запрет на контент 18+ для проверенных пользователей, подтвердивших возраст, уже в декабре. Решение объяснил генеральный директор компании Сэм Альтман.

По словам Альтмана, изначально искусственный интеллект был ограничен жёсткими фильтрами, чтобы обезопасить пользователей от психологических рисков. Теперь компания готова смягчить эти меры.

«Мы понимаем, что ограничения сделали сервис менее полезным и приятным для многих пользователей, у которых нет подобных проблем. Но с учётом серьёзности темы мы хотели всё сделать правильно. Теперь, когда мы смогли смягчить риски и у нас появились новые инструменты, мы можем безопасно ослабить ограничения в большинстве случаев», – написал он.

Таким образом, ChatGPT станет первым популярным ИИ-сервисом, официально разрешившим взрослый контент в контролируемом режиме.

