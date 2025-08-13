«Планка для подражания»: Денис Клявер высказался о конкуренции с искусственным разумом

Искусственный интеллект может составить конкуренцию авторам песен, так как умеет подражать писателям и поэтам классической литературы. Об этом заявил певец Денис Клявер. Он отметил, что ИИ может стать востребованным среди молодых артистов, потому что способен генерировать тексты для музыки.

Денис Клявер рассказал об ИИ в музыке. Видео © Пятый канал

«Искусственный интеллект — явно не дурак. И точно в своём арсенале имеет всех великих поэтов и писателей. В этом плане он серьёзный конкурент. Пусть это будет хорошая планка для подражания», — подчеркнул собеседник Пятого канала.