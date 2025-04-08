«Делает песни ниже своего уровня»: Клявер высказался о нынешнем творчестве Костюшкина

В 2012 году солисты группы «Чай вдвоём» Денис Клявер и Стас Костюшкин объявили, что прекращают совместную работу. Музыкальный дуэт просуществовал 15 лет. Клявер рассказал, что инициатором распада стал Костюшкин, и это стало для него неожиданностью.

Тем не менее коллеги продолжают наблюдать за развитием друг друга. Клявер пояснил, что неоднозначно относится к творчеству Костюшкина. По его словам, ему нравятся не все его музыкальные работы.

«И непонятно, зачем он иногда делает песни ниже своего уровня. Но есть достаточно классные треки, типа «Фаина» или «Женщина, я не танцую» — там классный стёб», — подчеркнул артист в эфире программы «Судьба человека».

Клявер назвал Костюшкина невероятно талантливым парнем. Однако, по его словам, тот ещё не до конца раскрылся как исполнитель. Также музыкант вспомнил, как во время распада дуэта Костюшкин хотел петь серьёзные оперные композиции. По словам Клявера, его бывший коллега часто жаловался на усталость от полуголых образов. Артист считает, что Костюшкин мог реализоваться как оперный певец, ведь он окончил консерваторию по классу вокала.