Под фонограмму и только в Москве: Лев Лещенко сократил концерты из-за проблем со здоровьем

Певец Лев Лещенко больше не будет давать больших сольных концертов, а также музыкант сократил количество корпоративов до двух в месяц. Причиной стали проблемы со здоровьем, в частности у артиста появились боли в спине и одышка. Об этом пишет Mash.

Сейчас 83-летний Лев Валерианович поёт под фонограмму и максимум 40 минут — это не больше 10 песен. Большие залы он больше не готов собирать, тем более что петь ему приходится не стоя, а сидя на стуле из-за болей в спине. Лещенко признался, что не хочет обманывать зрителей и испытывать «стыд» на больших шоу. Также певец не будет выезжать за пределы Москвы, гастрольные туры плохо скажутся на его здоровье. А главное — исполнитель перешёл на фонограмму, так как врачи наблюдают проблемы с дыханием.

Семья Лещенко рассказала журналистам, что певец поёт не ради денег, а потому что не хочет сидеть дома и стареть. Гонорар у легендарного певца — 2,5 миллиона рублей. В его райдере нет охраны и дорогих машин, а из питания указаны только вода, чай, бутерброды.

Ранее сообщалось, что российское авторское общество (РАО) в конце сентября выдвинуло иск к заслуженному артисту РФ Алексею Глызину о взыскании более 170 тысяч рублей. Его рассмотрит арбитражный суд в Москве.