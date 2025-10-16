Сектор Газа
16 октября, 05:36

На певца Алексея Глызина подали в суд

Певец Алексей Глызин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российское авторское общество (РАО) в конце сентября выдвинуло иск к заслуженному артисту РФ Алексею Глызину о взыскании более 170 тысяч рублей. Его рассмотрит арбитражный суд в Москве. Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Согласно документам, решение по делу будет принято без проведения заседаний — только на основании представленных бумаг. Подробности претензий пока не раскрываются, однако подобные иски РАО, как правило, связаны с неуплатой вознаграждения авторам за использование их произведений. Организация управляет авторскими правами и официально аккредитована государством на сбор таких платежей.

Ранее сообщалось, что задолженность блогерши Валерии Чекалиной по налогам выросла до 169 миллионов рублей. Налоговые органы приняли решения о частичном и полном приостановлении операций по нескольким её счетам для взыскания долга. При этом в начале октября сумма задолженности не превышала 29 миллионов рублей.

Милена Скрипальщикова
