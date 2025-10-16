На певца Алексея Глызина подали в суд

Российское авторское общество (РАО) в конце сентября выдвинуло иск к заслуженному артисту РФ Алексею Глызину о взыскании более 170 тысяч рублей. Его рассмотрит арбитражный суд в Москве. Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Согласно документам, решение по делу будет принято без проведения заседаний — только на основании представленных бумаг. Подробности претензий пока не раскрываются, однако подобные иски РАО, как правило, связаны с неуплатой вознаграждения авторам за использование их произведений. Организация управляет авторскими правами и официально аккредитована государством на сбор таких платежей.

