Долг Паши Техника в 20 тысяч рублей ляжет на плечи наследников

Умерший рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, оставил долг в размере 20 тысяч рублей, который теперь придётся выплатить его наследникам. Об этом в беседе с порталом «Страсти» рассказала юрист Виктория Шабанова.

По её словам, вместе с имуществом наследникам перейдут и все долги артиста. Если те не погасят долг добровольно, организация, требовавшая выплаты, подаст в суд, чтобы взыскать долг с наследников. В таком случае им придётся оплатить не только сам долг, но и судебные издержки.

«Так что в этой ситуации лучше погасить долги добровольно», — подытожила специалист.

Напомним, что Паша Техник скончался 4 апреля в Таиланде. По официальной версии, артист умер от некой инфекции в лёгких. Однако есть предположение, что рэпер отравился запрещёнными веществами. О наркозависимости певца было известно давно, сам Техник своё пристрастие к наркотикам не отрицал и уверял, что излечился.