Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 18:42

«Вы мерзкие»: Вдова Паши Техника обвинила его друзей в жадности

Вдова рэпера Техника назвала жидами его друзей, приносящих на могилу гвоздики

Паша Техник с женой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eva_karitskaya

Паша Техник с женой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eva_karitskaya

Вдова скончавшегося рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) резко высказалась о его друзьях, которые приносят к нему на могилу дешёвые гвоздики. Ева Карицкая записала видео и разместила его в соцсети. В ролике она назвала «жидами» и «мерзкими» людьми таких знакомых Техника.

Вдова Паши Техника обвинила его друзей в жадности. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eva_karitskaya

«Я думала, что пашины друзья не будут скупыми на цветы. Приехать с двумя гвоздиками к своему лучшему другу — это фу, это мерзость. Чтобы зажидить деньги на цветы своему лучшему другу, фу, ребята, вы мерзкие», — заявила Карицкая.

Она заявила, что мнение о друзьях Техника у неё уже не изменится. Карицкая пожелала им неприятностей в жизни и заверила, что сама никогда не приходит на могилу к мужу с «двумя гвоздиками».

Наркотики и роман со школьником: В Москве задержали подругу Паши Техника — треш-блогершу Финесс
Наркотики и роман со школьником: В Москве задержали подругу Паши Техника — треш-блогершу Финесс

Напомним, рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался 4 апреля в Таиланде. Его похоронили в Лефортово. По официальной версии, артист умер от некой инфекции в лёгких. Однако есть предположение, что Техник отравился запрещёнными веществами. О наркозависимости певца было известно давно, сам рэпер своё пристрастие к наркотикам не отрицал и уверял, что излечился.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Паша Техник
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar