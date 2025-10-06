«Вы мерзкие»: Вдова Паши Техника обвинила его друзей в жадности

Вдова скончавшегося рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) резко высказалась о его друзьях, которые приносят к нему на могилу дешёвые гвоздики. Ева Карицкая записала видео и разместила его в соцсети. В ролике она назвала «жидами» и «мерзкими» людьми таких знакомых Техника.

Вдова Паши Техника обвинила его друзей в жадности. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eva_karitskaya

«Я думала, что пашины друзья не будут скупыми на цветы. Приехать с двумя гвоздиками к своему лучшему другу — это фу, это мерзость. Чтобы зажидить деньги на цветы своему лучшему другу, фу, ребята, вы мерзкие», — заявила Карицкая.

Она заявила, что мнение о друзьях Техника у неё уже не изменится. Карицкая пожелала им неприятностей в жизни и заверила, что сама никогда не приходит на могилу к мужу с «двумя гвоздиками».

Напомним, рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался 4 апреля в Таиланде. Его похоронили в Лефортово. По официальной версии, артист умер от некой инфекции в лёгких. Однако есть предположение, что Техник отравился запрещёнными веществами. О наркозависимости певца было известно давно, сам рэпер своё пристрастие к наркотикам не отрицал и уверял, что излечился.