Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 14:18

Наркотики и роман со школьником: В Москве задержали подругу Паши Техника — треш-блогершу Финесс

В Москве задержали треш-блогера Финесс за публикацию деструктивного контента

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / finesslovesosa

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / finesslovesosa

В Москве правоохранительные органы задержали закадычную подругу покойного рэпера Паши Техника треш-блогера Юлию Финесс (настоящее имя — Юлия Максимовская). Вероятно, она привлекала внимание аудитории публикациями, содержащими рекламу онлайн-магазинов наркотиков, трансляциями драк в прямом эфире, а также видео, в котором была запечатлена стрельба в центре города.

«Юлю приняли. Возможно, контента больше не будет», — сообщается в соцсетях блогерши.

Помимо этого, 21-летняя девушка не скрывает своих отношений со школьником и публикует на своем канале видео, содержащие откровенные сцены с 14-летним подростком. Интернет-пользователи сети выражают обеспокоенность, указывая на возможную наркозависимость блогерши, пропаганду аморального поведения и преобладание среди её подписчиков несовершеннолетних.

Юлия давно известна публике своими выходками. Ранее её вместе с другом по решению суда отправили на принудительное психиатрическое лечение: Юле назначили два года в клинике Пензенской области после истории, когда она бегала по Москве с ножом за напарником. А потом Финесс проходила лечение от наркотиков в Армении. Не так давно блогерша вернулась в Россию и даже устроилась на работу.

Бывшая жена Паши Техника показала макет его памятника
Бывшая жена Паши Техника показала макет его памятника

Напомним, что Паша Техник скончался 4 апреля в Таиланде. Его похоронили в Лефортово через неделю, проститься с артистом явилась огромная толпа его поклонников. Бывшая супруга музыканта Ева Карицкая обвинила в его смерти нелегальных капельщиков, которые неправильно подобрали препараты.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar