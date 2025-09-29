Наркотики и роман со школьником: В Москве задержали подругу Паши Техника — треш-блогершу Финесс
В Москве правоохранительные органы задержали закадычную подругу покойного рэпера Паши Техника треш-блогера Юлию Финесс (настоящее имя — Юлия Максимовская). Вероятно, она привлекала внимание аудитории публикациями, содержащими рекламу онлайн-магазинов наркотиков, трансляциями драк в прямом эфире, а также видео, в котором была запечатлена стрельба в центре города.
«Юлю приняли. Возможно, контента больше не будет», — сообщается в соцсетях блогерши.
Помимо этого, 21-летняя девушка не скрывает своих отношений со школьником и публикует на своем канале видео, содержащие откровенные сцены с 14-летним подростком. Интернет-пользователи сети выражают обеспокоенность, указывая на возможную наркозависимость блогерши, пропаганду аморального поведения и преобладание среди её подписчиков несовершеннолетних.
Юлия давно известна публике своими выходками. Ранее её вместе с другом по решению суда отправили на принудительное психиатрическое лечение: Юле назначили два года в клинике Пензенской области после истории, когда она бегала по Москве с ножом за напарником. А потом Финесс проходила лечение от наркотиков в Армении. Не так давно блогерша вернулась в Россию и даже устроилась на работу.
Напомним, что Паша Техник скончался 4 апреля в Таиланде. Его похоронили в Лефортово через неделю, проститься с артистом явилась огромная толпа его поклонников. Бывшая супруга музыканта Ева Карицкая обвинила в его смерти нелегальных капельщиков, которые неправильно подобрали препараты.
