Наркотики и роман со школьником: В Москве задержали подругу Паши Техника — треш-блогершу Финесс

В Москве правоохранительные органы задержали закадычную подругу покойного рэпера Паши Техника треш-блогера Юлию Финесс (настоящее имя — Юлия Максимовская). Вероятно, она привлекала внимание аудитории публикациями, содержащими рекламу онлайн-магазинов наркотиков, трансляциями драк в прямом эфире, а также видео, в котором была запечатлена стрельба в центре города.

Юлия давно известна публике своими выходками. Ранее её вместе с другом по решению суда отправили на принудительное психиатрическое лечение: Юле назначили два года в клинике Пензенской области после истории, когда она бегала по Москве с ножом за напарником. А потом Финесс проходила лечение от наркотиков в Армении. Не так давно блогерша вернулась в Россию и даже устроилась на работу.