Вдова Паши Техника обвинила в смерти рэпера нелегальных прокапщиков

«То есть люди, которые нелегально работают в Таиланде капельниками, они нелегально работают в медицинских учреждениях, в клиниках, которые, возможно, также не имеют лицензии. И могу сказать то, что три дня его прокапывали непонятными, скажем так, веществами, они приезжали без определенного оборудования, которое может реально дать понять, что с человеком происходит», — заявила Карицкая на пресс-конференции партии «Новые люди».