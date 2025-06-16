Вдова Паши Техника обвинила в смерти рэпера нелегальных прокапщиков
Карицкая: Паша Техник умер из-за неправильных препаратов от нелегальных медиков
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Причиной смерти рэпера Паши Техника стали неправильно подобранные препараты, назначенные нелегальными капельщиками. Об этом заявила его бывшая жена Ева Карицкая.
«То есть люди, которые нелегально работают в Таиланде капельниками, они нелегально работают в медицинских учреждениях, в клиниках, которые, возможно, также не имеют лицензии. И могу сказать то, что три дня его прокапывали непонятными, скажем так, веществами, они приезжали без определенного оборудования, которое может реально дать понять, что с человеком происходит», — заявила Карицкая на пресс-конференции партии «Новые люди».
Она добавила, что родственников рэпера не уведомили об этой ситуации.
Напомним, после смерти Паши Техника Карицкая обвиняла тайских медиков в некомпетентности, утверждая, что их действия, включая укол адреналина для помощи в транспортировке к скорой, ухудшили состояние рэпера. Это привело к потере сознания и последующей смерти через несколько дней. Из-за её заявлений против врачей в Таиланде на блогершу завели дело о клевете и вызвали на допрос, но арест не последовал.