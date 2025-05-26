Звёздный адвокат раскрыл, какой срок грозит экс-жене Паши Техника после обвинения в клевете
Адвокат Жорин: Экс-жене Техника Карицкой грозит до двух лет тюрьмы в Таиланде
Ева Карицкая. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karitskayaevaa
Бывшей супруге рэпера Паши Техника — Еве Карицкой, которая, вероятно, была задержана в Таиланде по обвинению в клевете, может грозить до двух лет тюрьмы или штраф порядка 200 тысяч бат (около 440 тысяч рублей). Об этом рассказал звёздный адвокат Сергей Жорин.
«В Таиланде клевета является уголовным преступлением. Если недостоверная информация была распространена через средства массовой информации, включая интернет, наказание может составлять до двух лет лишения свободы и/или штраф до 200 тысяч бат», — объяснил юрист порталу «Страсти».
Особую сложность ситуации придаёт то, что Карицкая проживает в Таиланде с шестилетним сыном Иваном, рождённым в браке с Техником. В случае ареста матери ребёнок может остаться один в чужой стране. Жорин отметил, что этот фактор может быть учтён судом как смягчающее обстоятельство, однако в тайской практике это не всегда существенно влияет на приговор.
Адвокат пояснил, что защита Карицкой может строиться на доказательстве добросовестности её высказываний. Если удастся подтвердить, что её заявления были сделаны для защиты законных интересов, а не с целью очернить кого-то, это может повлиять на решение суда. Окончательная мера наказания будет зависеть от конкретных обстоятельств дела и позиции суда.
Напомним, на днях появились сообщения, что Ева Карицкая может стать фигурантом уголовного дела в Таиланде по обвинению в клевете. Вчера она подтвердила информацию, что дело действительно было возбуждено. Сегодня девушка перестала выходить на связь, предположительно, из-за задержания. Сама Карицкая увязывала своё преследование со своими заявлениями о том, что причиной смерти Паши Техника стало употребление наркотиков.