Звёздный адвокат раскрыл, какой срок грозит экс-жене Паши Техника после обвинения в клевете

Бывшей супруге рэпера Паши Техника — Еве Карицкой, которая, вероятно, была задержана в Таиланде по обвинению в клевете, может грозить до двух лет тюрьмы или штраф порядка 200 тысяч бат (около 440 тысяч рублей). Об этом рассказал звёздный адвокат Сергей Жорин.

«В Таиланде клевета является уголовным преступлением. Если недостоверная информация была распространена через средства массовой информации, включая интернет, наказание может составлять до двух лет лишения свободы и/или штраф до 200 тысяч бат», — объяснил юрист порталу «Страсти».

Особую сложность ситуации придаёт то, что Карицкая проживает в Таиланде с шестилетним сыном Иваном, рождённым в браке с Техником. В случае ареста матери ребёнок может остаться один в чужой стране. Жорин отметил, что этот фактор может быть учтён судом как смягчающее обстоятельство, однако в тайской практике это не всегда существенно влияет на приговор.