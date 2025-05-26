Экс-жена Паши Техника перестала выходить на связь, её могли задержать
Ева Карицкая и Паша Техник. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eva_karitskaya
Экс-жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая перестала выходить на связь после возбуждения против неё уголовного дела в Таиланде. Об этом сообщает проект «Выжившие», не исключая, что Карицкая задержана.
«Сегодня её вызвали в отделение, и, по словам близких, с тех пор она не выходит на связь. Есть подозрения, что её задержали. Также напомним: в Таиланде остаётся сын Паши Техника», — говорится в сообщении.
Напомним, на Карицкую завели уголовное дело в Таиланде по обвинению в клевете. Она связывает преследование с публичными заявлениями о том, что причиной смерти рэпера стало употребление наркотиков. Напомним, Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет. Его похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.