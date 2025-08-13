Бывшая жена Паши Техника показала макет его памятника

Стало известно, как может выглядеть памятник, который установят на могиле рэпера Паши Техника (Ивлева). Макет скульптуры показала супруга покойного артиста Ева Карицкая.

«Это пока макет. Будет скульптура во весь рост, без пульта слева», — написала она.