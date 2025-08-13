Бывшая жена Паши Техника показала макет его памятника
Макет памятника Паше Технику. Обложка © Соцсети Евы Карицкой
Стало известно, как может выглядеть памятник, который установят на могиле рэпера Паши Техника (Ивлева). Макет скульптуры показала супруга покойного артиста Ева Карицкая.
«Это пока макет. Будет скульптура во весь рост, без пульта слева», — написала она.
Напомним, Паша Техник скончался 4 апреля в Таиланде. Его похоронили в Лефортово через неделю, проститься с артистом явилась огромная толпа его поклонников. Рэпер Гуф тогда сказал, что ему будет очень не хватать ушедшего друга. Техник упокоился на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.