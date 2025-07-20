«Мишки не летают!» Лещенко рассказал, как Олимпиада-80 чуть не лишилась самого трогательного момента
Лев Лещенко рассказал, как готовилась главная песня Олимпиады-80 в Москве
Лев Лещенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / levleschenko_official
45 лет назад, 19 июля 1980 года, в столице СССР стартовали XXII летние Олимпийские игры. Впервые Олимпиада прошла в социалистической стране. Открывал её генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, а закрывали Лев Лещенко, Татьяна Анциферова и ВИА «Пламя» с легендарной песней «До свидания, Москва». К слову, работы над музыкальной композицией начались лишь весной, рассказал народный артист России.
По его словам, тогда у Александры Пахмутовой и Николая Добронравова возникла идея сделать финальный аккорд Олимпиады в виде песни-прощания с олимпийским мишкой. Авторы очень хотели, чтобы именно Лещенко исполнил эту песню, другие варианты даже не рассматривались.
«Правда, в ответственных структурах к этой идее относились скептически: «Ну что вы! Какой мишка? Мишка не летает». Поэтому они меня предупредили, что пока не уверены, что это будет 100% реализовано. Я сказал: «Какие проблемы? Давайте спою», — вспоминает Лещенко.
Музыкант в студии записал свою версию, после него Татьяна Анциферова и ансамбль «Пламя» представили свои, а звукорежиссёр всё это смикшировал — так появился финальный вариант. Собеседник RT отметил, что на записи присутствовал главный режиссёр Олимпиады-80 Иосиф Туманов, который просил его петь теплее и сентиментальнее. Артист справился за три дубля.
Он также подчеркнул, что совершенно забыл про запись и впервые услышал готовый вариант вместе со всей страной на церемонии закрытия Олимпиады. Сначала Лещенко даже не узнал собственный голос — микс оказался весьма неожиданным. Кстати, гонорар за запись был около 16 или 20 рублей, которые певец не стал забирать, потому что к тому времени уже хорошо зарабатывал.
Напомним, ранее Лев Лещенко сломал руку перед концертом в Кремле. Позже врач посоветовал артисту уйти на покой. Специалист высказал серьёзные опасения относительно здоровья 83-летнего музыканта.