«Мишки не летают!» Лещенко рассказал, как Олимпиада-80 чуть не лишилась самого трогательного момента

45 лет назад, 19 июля 1980 года, в столице СССР стартовали XXII летние Олимпийские игры. Впервые Олимпиада прошла в социалистической стране. Открывал её генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, а закрывали Лев Лещенко, Татьяна Анциферова и ВИА «Пламя» с легендарной песней «До свидания, Москва». К слову, работы над музыкальной композицией начались лишь весной, рассказал народный артист России.

По его словам, тогда у Александры Пахмутовой и Николая Добронравова возникла идея сделать финальный аккорд Олимпиады в виде песни-прощания с олимпийским мишкой. Авторы очень хотели, чтобы именно Лещенко исполнил эту песню, другие варианты даже не рассматривались.

«Правда, в ответственных структурах к этой идее относились скептически: «Ну что вы! Какой мишка? Мишка не летает». Поэтому они меня предупредили, что пока не уверены, что это будет 100% реализовано. Я сказал: «Какие проблемы? Давайте спою», — вспоминает Лещенко.

Музыкант в студии записал свою версию, после него Татьяна Анциферова и ансамбль «Пламя» представили свои, а звукорежиссёр всё это смикшировал — так появился финальный вариант. Собеседник RT отметил, что на записи присутствовал главный режиссёр Олимпиады-80 Иосиф Туманов, который просил его петь теплее и сентиментальнее. Артист справился за три дубля.