Лев Лещенко заработал десятки миллионов в неожиданной сфере

Финансовые дела народного артиста РСФСР Льва Лещенко идут очень недурно. Согласно открытым данным, принадлежащая певцу компания ООО «Домодедовский инженерный центр» показала в 2024 году доход в 81,6 млн рублей при чистой прибыли 8,4 млн рублей.

«Хоть и грустный был Лев Валерьянович на днях, но дела идут у него отлично, если верить цифрам. Лещенко заработал на инженерной компании 81,6 млн рублей», — пишут наши коллеги с портала «Страсти».

Лещенко владеет 50% доли в инженерной компании с 2001 года. По сравнению с 2023 годом, когда выручка составила 72,1 млн рублей, а чистая прибыль — 19,6 млн рублей, доходы предприятия выросли, хотя прибыльность несколько снизилась. Ранее певец также являлся учредителем двух других компаний — ООО «ФИНК ЭЛЕКТРИК» и ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА КОЛЬЧУГИНО», однако в марте 2025 года вышел из их состава.