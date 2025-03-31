Врач назвал симптомы редкой болезни, с которой борется Лев Лещенко
Врач Кондрахин: Лещенко не вылечится полностью от транстиретинового амилоидоза
Опасность транстиретинового амилоидоза, обнаруженного у народного артиста России, певца Льва Лещенко, заключается в медленном и практически бессимптомном развитии. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.
«Есть определённые показатели, <...> прежде всего, повышенная концентрация белка в моче и организме или нарушение функции почек. Но последнее выявляется уже на этапе, когда почки вообще не функционируют. На ультразвуковом обследовании (УЗИ) опасные изменения заметны лучше. Также в анализе крови меняются показатели креатинина и мочевины», — объяснил медик в беседе с «Вечерней Москвой».
Он добавил, что если врач видит отклонения, то назначает дополнительные исследования, а после биопсии почек уже ставит диагноз.
Современные методы терапии, включая генетические препараты и процедуры детоксикации, позволяют замедлить прогрессирование болезни, но не излечивают ее полностью. Врач отметил, что амилоидоз может быть как самостоятельным заболеванием, так и признаком других серьёзных патологий, включая онкологические процессы.
Напомним, о редком заболевании Льва Лещенко, вызванном нарушением метаболизма, стало известно летом 2024 года. Сообщалось, что с покупкой дорогостоящего препарата для лечения артисту помогало государство. Недавно стало известно, что концерты певца на Дальнем Востоке были отменены, это объяснили необходимостью разгрузить график. На днях появилась информация, что болезнь Лещенко удалось вывести в стадию ремиссии.
ТАСС / Михаил Климентьев