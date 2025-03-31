Врач назвал симптомы редкой болезни, с которой борется Лев Лещенко

Опасность транстиретинового амилоидоза, обнаруженного у народного артиста России, певца Льва Лещенко, заключается в медленном и практически бессимптомном развитии. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«Есть определённые показатели, <...> прежде всего, повышенная концентрация белка в моче и организме или нарушение функции почек. Но последнее выявляется уже на этапе, когда почки вообще не функционируют. На ультразвуковом обследовании (УЗИ) опасные изменения заметны лучше. Также в анализе крови меняются показатели креатинина и мочевины», — объяснил медик в беседе с «Вечерней Москвой».

Он добавил, что если врач видит отклонения, то назначает дополнительные исследования, а после биопсии почек уже ставит диагноз.