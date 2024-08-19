Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 13:09

Лещенко получит от государства редкое лекарство за 1,8 млн рублей

Mash: Государство приобрело для певца Льва Лещенко лекарство за 1,8 млн рублей

Лев Лещенко. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Лев Лещенко. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Государство приобрело для певца Льва Лещенко, который в данный момент борется с редким и сложным заболеванием, лекарство за 1,8 млн рублей. Об этом сообщает Mash.

Как пишет телеграм-канал, у 82-летнего артиста диагностировали транстиретиновый амилоидоз (при данной болезни организм накапливает скопления белков неправильной формы — прим. Life.ru). Нередко мутация гена белка транстиретина приводит к летальному исходу, так как на фоне проблем со здоровьем у больного начинаются проблемы с сердцем и происходят сбои в работе других органов.

Редкий препарат "Виндамэкс" Лещенко получит бесплатно, всего одна упаковка лекарства стоит 1,8 миллиона рублей. Лев Валерьянович получает пенсию 30 тысяч рублей и выступает на концертах за гонорар не ниже 2,5-3 миллиона рублей, а также ведёт бизнес.

"Безумие": Актриса из "Дневника памяти" столкнулась с беспощадной болезнью своей героини
"Безумие": Актриса из "Дневника памяти" столкнулась с беспощадной болезнью своей героини

Ранее Life.ru рассказывал о культовом режиссёре Дэвиде Линче, который умирает от неизлечимой болезни, вызванной курением. В начале года он отпраздновал 78-летие, а немногим позже узнал о страшном диагнозе.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Лев Лещенко
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров