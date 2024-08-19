Лещенко получит от государства редкое лекарство за 1,8 млн рублей

Государство приобрело для певца Льва Лещенко, который в данный момент борется с редким и сложным заболеванием, лекарство за 1,8 млн рублей. Об этом сообщает Mash.

Как пишет телеграм-канал, у 82-летнего артиста диагностировали транстиретиновый амилоидоз (при данной болезни организм накапливает скопления белков неправильной формы — прим. Life.ru). Нередко мутация гена белка транстиретина приводит к летальному исходу, так как на фоне проблем со здоровьем у больного начинаются проблемы с сердцем и происходят сбои в работе других органов.

Редкий препарат "Виндамэкс" Лещенко получит бесплатно, всего одна упаковка лекарства стоит 1,8 миллиона рублей. Лев Валерьянович получает пенсию 30 тысяч рублей и выступает на концертах за гонорар не ниже 2,5-3 миллиона рублей, а также ведёт бизнес.