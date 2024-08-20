Лещенко отказался от концертов на Дальнем Востоке из-за проблем со здоровьем 20 августа, 09:53 Лев Лещенко. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Певец Лев Лещенко не будет давать концерты на Дальнем Востоке из-за проблем со здоровьем. Артисту тяжело даются перелёты на дальние расстояния, при этом он продолжит выступать, но "дозированно". Об этом музыкант рассказал Mash.

Лев Лещенко рассказал о творческих планах. Видео © Telegram / Mash

"Я потихонечку буду работать. Я не буду ездить на Сахалин и Камчатку, наверно, мне уже тяжеловато, а все другие концерты будут присутствовать в моей жизни", — пояснил Лещенко.

Певец добавил, что к своему дню рождения готовит постановку "Первая любовь" по мотивам одноимённой повести Тургенева, так как видит возможность самореализации и в других сферах культуры.

Ранее появилась информация о том, что Лещенко борется с редким заболеванием, возникающим из-за нарушения обмена веществ. По данным Mash, в связи с этим 82-летний певец якобы получил за счёт государства препарат, стоимость которого составляет около 1,8 миллиона рублей. Однако директор Лещенко опроверг информацию о плохом самочувствии музыканта.

Авторы Татьяна Миссуми