"Готовится к "Новой волне": Директор Лещенко опроверг информацию о редком заболевании артиста

У певца Льва Лещенко нет проблем с самочувствием, сейчас он готовится к выступлению на конкурсе "Новая волна". Об этом в беседе с Life.ru сообщил концертный директор артиста Андрей Гайдель.

Представитель мэтра отечественной эстрады заявил, что Лещенко "не нашёл ни одного слова правды в сообщениях СМИ о своём состоянии здоровья".