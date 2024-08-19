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19 августа, 13:25

"Готовится к "Новой волне": Директор Лещенко опроверг информацию о редком заболевании артиста

Директор Лещенко опроверг информацию о редком заболевании артиста

Лев Лещенко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Лев Лещенко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

У певца Льва Лещенко нет проблем с самочувствием, сейчас он готовится к выступлению на конкурсе "Новая волна". Об этом в беседе с Life.ru сообщил концертный директор артиста Андрей Гайдель.

Представитель мэтра отечественной эстрады заявил, что Лещенко "не нашёл ни одного слова правды в сообщениях СМИ о своём состоянии здоровья".

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82-летний Лев Лещенко поделился секретом долголетия

Ранее появилась информация о том, что Лещенко борется с редким заболеванием, возникающим из-за нарушения обмена веществ. По данным Mash, в связи с этим 82-летний певец якобы получил за счёт государства препарат, стоимость которого составляет около 1,8 миллиона рублей.

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Наталья Демьянова
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