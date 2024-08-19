"Готовится к "Новой волне": Директор Лещенко опроверг информацию о редком заболевании артиста
Директор Лещенко опроверг информацию о редком заболевании артиста
Лев Лещенко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
У певца Льва Лещенко нет проблем с самочувствием, сейчас он готовится к выступлению на конкурсе "Новая волна". Об этом в беседе с Life.ru сообщил концертный директор артиста Андрей Гайдель.
Представитель мэтра отечественной эстрады заявил, что Лещенко "не нашёл ни одного слова правды в сообщениях СМИ о своём состоянии здоровья".
Ранее появилась информация о том, что Лещенко борется с редким заболеванием, возникающим из-за нарушения обмена веществ. По данным Mash, в связи с этим 82-летний певец якобы получил за счёт государства препарат, стоимость которого составляет около 1,8 миллиона рублей.