82-летний Лев Лещенко поделился секретом долголетия

Жизнь певца Льва Лещенко полна ярких событий и могла бы стать основой для множества кинокартин. В этом году народный артист РСФСР отметил 82-летие. В интервью радио "Комсомольская правда" музыкант поделился секретом своего долголетия.

"На самом деле здоровье у меня не такое уж и хорошее. Но я пока держусь. Утром я обязательно минут 15–20 делаю гимнастику. А вот выспаться не удаётся. Плохо сплю. Мысли всякие постоянно в голову лезут. Поэтому я сплю не больше пяти-шести часов в день. Впрочем, мне этого хватает", — приводит слова Лещенко kp.ru.

За свою жизнь артист пережил девять эпох. Так, Лещенко выступал перед бывшим главой СССР Иосифом Сталиным, служил в танковых войсках во время Карибского кризиса и был одним из популярных исполнителей при нескольких поколениях правителей. По мнению музыканта, советская идеология формировала порядок и помогала сохранить определённые ценности.