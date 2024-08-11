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11 августа, 15:02

82-летний Лев Лещенко поделился секретом долголетия

Лещенко заявил, что секрет его долголетия кроется в утренней зарядке

Лев Лещенко. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Лев Лещенко. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Жизнь певца Льва Лещенко полна ярких событий и могла бы стать основой для множества кинокартин. В этом году народный артист РСФСР отметил 82-летие. В интервью радио "Комсомольская правда" музыкант поделился секретом своего долголетия.

"На самом деле здоровье у меня не такое уж и хорошее. Но я пока держусь. Утром я обязательно минут 1520 делаю гимнастику. А вот выспаться не удаётся. Плохо сплю. Мысли всякие постоянно в голову лезут. Поэтому я сплю не больше пяти-шести часов в день. Впрочем, мне этого хватает", — приводит слова Лещенко kp.ru.

За свою жизнь артист пережил девять эпох. Так, Лещенко выступал перед бывшим главой СССР Иосифом Сталиным, служил в танковых войсках во время Карибского кризиса и был одним из популярных исполнителей при нескольких поколениях правителей. По мнению музыканта, советская идеология формировала порядок и помогала сохранить определённые ценности.

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Ранее Лещенко рассказал, что проходил армейскую службу в ГДР практически в то же время, когда американский музыкант Элвис Пресли служил в ФРГ. При этом, по словам певца, американец жил не в казарме, а снимал дом.

Никита Осипов
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