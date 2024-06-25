Лещенко рассказал, как служил в Германии с Элвисом Пресли

Певец Лев Лещенко проходил армейскую службу в ГДР практически в то же время, когда американский музыкант Элвис Пресли служил в ФРГ. Такой неожиданной строчкой в своей биографии эстрадный артист поделился в беседе с "Газетой.ru".

"Я служил в Германии — сначала в танковых войсках, а затем в ансамбле песни и пляски. Мы очень много ездили с концертами по ГДР. В какой-то момент кто-то из ребят сказал мне, что сейчас в Берлине — на той стороне за Бранденбургскими воротами — проходит службу Элвис Пресли. Он действительно там служил в 1962–1963 годах, а я с 1961-го по 1964-й", — уточнил Лещенко.

Пресли служил не как обычные солдаты, живя в казарме, а снимал дом, пояснил российский певец. По его словам, в тот период он как раз увлекался творчеством исполнителей рок-н-ролла: слушал Билла Хейли, Пола Анку и самого Пресли. Лещенко уточнил, что не смог тогда пересечься с американским исполнителем. Между тем народный артист РСФСР порассуждал, что спросил бы у Пресли, если бы встреча таки состоялась.

"Может, спросил бы у него: "Элвис, а у тебя есть нота фа или соль там наверху?" Шучу, конечно. Но если бы встретились, просто порадовались бы. Я бы напел ему: "Бам-бам-балам-бам-балам-бам-бам, тутти-фрутти", а он вряд ли бы спел что-то из моего репертуара", — заключил Лещенко.