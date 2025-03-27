Развитие редкой болезни у Льва Лещенко удалось остановить
Mash: Редкое заболевание Льва Лещенко удалось вывести в ремиссию
Лев Лещенко. Обложка © ТАСС / Мария Семенова
Редкое заболевание Льва Лещенко удалось вывести в ремиссию. Всего на лечение ушло ещё порядка 5,5 млн рублей из госбюджета.
Как пишет телеграм-канал Mash, перед Новым годом 83-летний Лещенко заблаговременно прошёл медицинское обследование. Его состояние постепенно нормализовалось, прошли слабость, одышка и боли в теле. Впереди артиста ждёт ещё один курс лекарств по цене 5,5 миллиона.
Напомним, ещё прошлым летом появилась информация о том, что Лещенко борется с редким заболеванием, возникающим из-за нарушения обмена веществ. Тогда в связи с болезнью 82-летний певец якобы получил за счёт государства препарат, стоимость которого составляет около 1,8 миллиона рублей. Однако директор Лещенко опроверг информацию о плохом самочувствии музыканта. Позднее певец отменил концерты на Дальнем Востоке, так как решил разгрузить рабочий график и меньше выступать, так как подобные туры ему даются с трудом.