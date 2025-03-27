Развитие редкой болезни у Льва Лещенко удалось остановить

Редкое заболевание Льва Лещенко удалось вывести в ремиссию. Всего на лечение ушло ещё порядка 5,5 млн рублей из госбюджета.

Как пишет телеграм-канал Mash, перед Новым годом 83-летний Лещенко заблаговременно прошёл медицинское обследование. Его состояние постепенно нормализовалось, прошли слабость, одышка и боли в теле. Впереди артиста ждёт ещё один курс лекарств по цене 5,5 миллиона.