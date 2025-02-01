Тест: Вы ничего не знаете о музыке СССР, если не продолжите строки из песен Лещенко на 6/6

Бархатный баритон Льва Лещенко уже более полувека покоряет сердца слушателей! Его выступления наполнены теплом, искренностью и неповторимой харизмой, благодаря чему практически все композиции в исполнении артиста стали настоящими хитами, на которых выросли целые поколения. Для миллионов фанатов творчество Лещенко — это не просто песни, а немалая часть жизни, воспоминания и эмоции. А вы относитесь к таким истинным поклонникам? Если да, то продолжить строчки из культовых песен не составит труда!