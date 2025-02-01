Тест: Вы ничего не знаете о музыке СССР, если не продолжите строки из песен Лещенко на 6/6
Сегодня, в первый день последнего месяца зимы, легендарному певцу Льву Лещенко исполняется 83 года! Предлагаем вспомнить культовые хиты артиста вместе.
Бархатный баритон Льва Лещенко уже более полувека покоряет сердца слушателей! Его выступления наполнены теплом, искренностью и неповторимой харизмой, благодаря чему практически все композиции в исполнении артиста стали настоящими хитами, на которых выросли целые поколения. Для миллионов фанатов творчество Лещенко — это не просто песни, а немалая часть жизни, воспоминания и эмоции. А вы относитесь к таким истинным поклонникам? Если да, то продолжить строчки из культовых песен не составит труда!
Композиции Льва Лещенко можно услышать во многих советских фильмах, но эти песни точно слышал весь Союз! Слабо вставить пропущенные слова в куплетах культовых треков хотя бы на 3/6? А если между душевными мелодиями известного артиста в вашем плейлисте можно найти задорный шансон Елены Ваенги, то отгадать 6 песен знаменитой певицы по ребусам будет очень легко!
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