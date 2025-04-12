Лев Лещенко сломал руку перед концертом в Кремле

Народный артист РСФСР Лев Лещенко появился с загипсованной рукой на юбилейном концерте Александра Буйнова. Об этом сообщили в эфире НТВ. Мероприятие состоялось в Государственном Кремлёвском Дворце.

По информации телеканала, травма произошла с 83-летним певцом накануне его выступления. Лещенко предпринял попытку скрыть гипс, однако это не удалось. Травма стала следствием случайного падения. Коллеги по эстраде выражают поддержку и желают Лещенко скорейшего восстановления.

«Выздоровеет, он у нас сильный. Люди, которые немножко падают – это значит артисты, которые в воздухе летают, можно так сказать. Я и со сцены падал. Однажды назад шёл, прямо упал», — заявил Николай Басков в эфире шоу «Ты не поверишь!»

А ранее Олег Газманов появился в Кремле на юбилейном концерте Александра Буйнова со свежим шрамом. Народный артист России получил его во время испытания некого спортивного гаджета.