Газманов показал в Кремле свежий шрам на лбу и заинтриговал фанатов
Газманов появился в Кремле со свежим шрамом после испытаний спортивного гаджета
Певец Олег Газманов появился в Кремле на юбилейном концерте Александра Буйнова со свежим шрамом. Народный артист России получил его во время испытания некого спортивного гаджета, сообщает сайт MK.ru.
Олег Газманов со свежим шрамом. Фото © Сайт MK.ru / Дмитрий Ильинский
«Это свежий шрам. Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так. Это нормально», — сказал Газманов.
Он добавил, что сотрясение мозга нет, потенция не пострадала.
Ранее Газманов представил клип на песню «Танки» с участием офицеров и курсантов и довёл россиян до слёз. В комментариях поклонники выразили благодарность артисту.