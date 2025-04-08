Газманов показал в Кремле свежий шрам на лбу и заинтриговал фанатов

Певец Олег Газманов появился в Кремле на юбилейном концерте Александра Буйнова со свежим шрамом. Народный артист России получил его во время испытания некого спортивного гаджета, сообщает сайт MK.ru.

Олег Газманов со свежим шрамом. Фото © Сайт MK.ru / Дмитрий Ильинский

«Это свежий шрам. Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так. Это нормально», — сказал Газманов.

Он добавил, что сотрясение мозга нет, потенция не пострадала.