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8 апреля, 10:20

Газманов показал в Кремле свежий шрам на лбу и заинтриговал фанатов

Газманов появился в Кремле со свежим шрамом после испытаний спортивного гаджета

Певец Олег Газманов появился в Кремле на юбилейном концерте Александра Буйнова со свежим шрамом. Народный артист России получил его во время испытания некого спортивного гаджета, сообщает сайт MK.ru.

Олег Газманов со свежим шрамом. Фото © Сайт MK.ru / Дмитрий Ильинский

Олег Газманов со свежим шрамом. Фото © Сайт MK.ru / Дмитрий Ильинский

«Это свежий шрам. Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так. Это нормально», — сказал Газманов.

Он добавил, что сотрясение мозга нет, потенция не пострадала.

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Ранее Газманов представил клип на песню «Танки» с участием офицеров и курсантов и довёл россиян до слёз. В комментариях поклонники выразили благодарность артисту.

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