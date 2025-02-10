«До мурашек!» Газманов довёл россиян до слёз новым клипом с офицерами и танками на СВО
Газманов представил клип на песню «Танки» с участием офицеров и курсантов
Народный артист России Олег Газманов выпустил клип на свою новую патриотическую песню «Танки», которую он посвятил защитникам Отечества. В видео использованы кадры боевой хроники Великой Отечественной войны, а также материалы из зоны специальной военной операции. Клип опубликовали во всех соцсетях артиста.
Клип на песню Олега Газманова «Танки». Видео © VK / Олег Газманов
В ролике снялись офицеры и курсанты Казанского высшего танкового командного училища. В треке Газманов поёт, что «бронь державы» способна прорвать любую линию огня и уничтожить танки Бундесвера, «Брэдли» и «Пантеры», «Абрамсы». Кроме того, в тексте звучат слова благодарности защитникам страны и тем, кто занимается производством танков.
«Мы в танки играли ещё в детском саде,
Мы с детства мечтали в атаку идти,
И в танке железном мы стали из стали,
Не будет преграды на нашем пути!» – поёт Газманов.
В комментариях под новых клипом поклонники благодарят артиста. «Олег Михайлович, Вы настоящий патриот нашей России! Спасибо за песню», «До слёз... Слава Героям России! Храни Господь», «Браво! Всё понравилось, и музыка, и стихи, и сам клип. Здорово! Питерский вам привет», «До Мурашек! Браво», «Исполнение и слова мощные. Вера в наших героев и непобедимость русских танков. Олег Михайлович, Вы наш Пушкин 21 века», – гласят комментарии пользователей под видео.
А ранее в Госдуме было предложено добавить песни Олега Газманова и Shaman (Ярослав Дронов) в школьную программу. Депутат Сергей Колунов сообщил, что с 1 сентября ученики 1-8 классов начнут изучать патриотические произведения современных композиторов. Композитор и певец Олег Газманов высоко оценил эту идею и поддержал такое решение. Он заявил, что без подобного патриотического воспитания страна просто не выживет.
VK / Олег Газманов