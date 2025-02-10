«‎До мурашек!» Газманов довёл россиян до слёз новым клипом с офицерами и танками на СВО

Народный артист России Олег Газманов выпустил клип на свою новую патриотическую песню «Танки», которую он посвятил защитникам Отечества. В видео использованы кадры боевой хроники Великой Отечественной войны, а также материалы из зоны специальной военной операции. Клип опубликовали во всех соцсетях артиста.

Клип на песню Олега Газманова «Танки». Видео © VK / Олег Газманов

В ролике снялись офицеры и курсанты Казанского высшего танкового командного училища. В треке Газманов поёт, что «бронь державы» способна прорвать любую линию огня и уничтожить танки Бундесвера, «Брэдли» и «Пантеры», «Абрамсы». Кроме того, в тексте звучат слова благодарности защитникам страны и тем, кто занимается производством танков.

«Мы в танки играли ещё в детском саде, Мы с детства мечтали в атаку идти, И в танке железном мы стали из стали, Не будет преграды на нашем пути!» – поёт Газманов.