Билан связал с энергией успех песни «Молния», под которую танцевал Юра Борисов

Певец Дима Билан объяснил особой энергией успех российского актёра Юры Борисова. Такой же, по его мнению, обладает его трек «Молния», который включали на съёмочной площадке фильма «Анора» в Нью-Йорке во время ролей с номинантом на премию «Оскар».

«Энергия, это абсолютно. А вы не поняли ещё, что самое мощное — это энергия. Чем больше её заключено в музыкальном организме, тем больше цепляет эта музыка», — ответил Билан на вопрос корреспондента Life.ru, что в его песне такого, что её слушали на съемочной площадке Аноры.

Билан — об успехе Юры Борисова, который слушал его песню на площадке «Аноры». Видео © Life.ru

Ранее Билан рассказал в соцсетях, что его песня «Молния» играла на съёмках фильма «Анора». В подтверждение музыкант опубликовал видео из соцсетей актёра Карен Карагуляна, на котором Юра Борисов танцует под «Молнию». Певец также оценил популярность соотечественника.

«У Юры Борисова, мне кажется, такая необузданная юношеская энергия, которая всех вдохновляет. Почему он так сильно, мощно и массово разошёлся по всем Telegram-каналам — потому что в нём есть неподдельная искренность», — сказал певец.

Также у певца спросили, какое экзотическое блюдо он пробовал в отпуске, возможно, живого осьминога.