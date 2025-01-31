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31 января, 10:15

«Давняя знакомая»: Юра Борисов раскрыл секрет вирусного видео с Анджелиной Джоли

Юра Борисов и Анджелина Джоли. Оюложка © ТАСС / Михаил Терещенко, AP/Jordan Strauss

Юра Борисов и Анджелина Джоли. Оюложка © ТАСС / Михаил Терещенко, AP/Jordan Strauss

Российский актёр Юра Борисов, который был номинирован на престижнейшую премию «Оскар» за роль в фильме «Анора» с юмором прокомментировал вирусное видео, где он здоровается с голливудской иконой Анджелиной Джоли. Пользователи социальных сетей были удивлены тем, с каким рвением актриса подошла к нашей звезде на церемонии «Золотого глобуса», игнорируя остальных гостей.

Борисов заявил, что не считает этот момент чем-то необычным. По его словам, они знакомы с Джоли уже 15 лет, и для него естественно, что она решила его поприветствовать.

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«Моя давняя знакомая. Долго не виделись – месяц», — с улыбкой поделился Юра в интервью Радио Energy.

В беседе с ведущими они обсудили номинацию Борисова на премию «Оскар». Актёр описал международное признание как «удачу».

«Кому-то это важно, но я не зацикливаюсь на этом. Как будет, так будет. Я не думаю об этом», — скромно отметил актёр, подчеркнув, что старается избегать «чувства превосходства», которое может возникнуть из-за номинации.

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Калашников, кот Бегемот, решала в Америке и Пушкин. Лучшие роли номинанта на «Оскар» Юры Борисова

Напомним, фильм «Анора» с Юрой Борисовым признали лучшей картиной 2024 года. Сам актёр уже получил первую международную награду за роль в этой ленте, а также получил номинации на «Золотой глобус» (но остался без награды), SAG Awards и BAFTA. Также Юра завоевал сердечки зарубежной публики, которая назвала его новым крашем и «королём лысых». В чём причина такого успеха у западных зрителей, читайте на Life.ru.

Марина Фещенко
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