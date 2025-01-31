«Давняя знакомая»: Юра Борисов раскрыл секрет вирусного видео с Анджелиной Джоли

Российский актёр Юра Борисов, который был номинирован на престижнейшую премию «Оскар» за роль в фильме «Анора» с юмором прокомментировал вирусное видео, где он здоровается с голливудской иконой Анджелиной Джоли. Пользователи социальных сетей были удивлены тем, с каким рвением актриса подошла к нашей звезде на церемонии «Золотого глобуса», игнорируя остальных гостей.

Борисов заявил, что не считает этот момент чем-то необычным. По его словам, они знакомы с Джоли уже 15 лет, и для него естественно, что она решила его поприветствовать.

«Моя давняя знакомая. Долго не виделись – месяц», — с улыбкой поделился Юра в интервью Радио Energy.

В беседе с ведущими они обсудили номинацию Борисова на премию «Оскар». Актёр описал международное признание как «удачу».