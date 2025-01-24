«Без воспитания не выживем»: Газманов поддержал изучение патриотических песен в школах
Певец Олег Газманов призвал включить в школьную программу патриотические песни
Певец Олег Газманов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / oleggazmanov
Патриотические песни нужно включить в школьную программу, так как без такого рода воспитания страна просто не выживет. Об этом заявил народный артист России, композитор и певец Олег Газманов.
«Сейчас такое время, что без воспитания в патриотическом духе мы просто не выживем. Я считаю, что в школах можно и нужно петь такие песни», — приводит РИА «Новости» слова артиста.
Газманов дополнил, что современные реалии диктуют новые идеи, это касается и патриотического воспитания детей. Российское государство активно включилось в этот процесс. По словам певца, есть надежда на положительные результаты.
Напомним, ранее в Госдуме предложили включить в школьную программу песни Олега Газманова и Shaman (Ярослав Дронов). По словам депутата Сергея Колунова, с 1 сентября ученики с 1 по 8 классы будут изучать патриотические композиции современных авторов.