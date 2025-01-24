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Регион
24 января, 09:56

«Без воспитания не выживем»: Газманов поддержал изучение патриотических песен в школах

Певец Олег Газманов призвал включить в школьную программу патриотические песни

Певец Олег Газманов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / oleggazmanov

Певец Олег Газманов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / oleggazmanov

Патриотические песни нужно включить в школьную программу, так как без такого рода воспитания страна просто не выживет. Об этом заявил народный артист России, композитор и певец Олег Газманов.

«Сейчас такое время, что без воспитания в патриотическом духе мы просто не выживем. Я считаю, что в школах можно и нужно петь такие песни», — приводит РИА «Новости» слова артиста.

Газманов дополнил, что современные реалии диктуют новые идеи, это касается и патриотического воспитания детей. Российское государство активно включилось в этот процесс. По словам певца, есть надежда на положительные результаты.

Олег Газманов пожаловался, что молодёжь не хочет слушать патриотические песни
Олег Газманов пожаловался, что молодёжь не хочет слушать патриотические песни

Напомним, ранее в Госдуме предложили включить в школьную программу песни Олега Газманова и Shaman (Ярослав Дронов). По словам депутата Сергея Колунова, с 1 сентября ученики с 1 по 8 классы будут изучать патриотические композиции современных авторов.

Дарья Нарыкова
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