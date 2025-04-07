Буйнов пошутил, что жена оставила его без денег
Певец Буйнов передал бразды правления семейным финансами своей жене Алёне
Александр Буйнов. Обложка © ТАСС/Сергей Булкин
Народный артист России Александр Буйнов передал бразды правления семейным финансами своей третьей жене Алёне. Об этом он рассказал в эфире шоу «Секрет на миллион».
В свои 75 лет артист наслаждается жизнью под чутким контролем супруги, которая ограждает его от денежных забот. В магазинах он появляется разве что ради эстетического удовольствия, разглядывая витрины. Недавно на шоу «Секрет на миллион» его попытка «купить» сырокопченую колбасу за 200 рублей за килограмм рассмешила всех — незнание цен выдает полную оторванность от финансовых дел.
«Какая колбаса 200 рублей стоит?», — удивилась Анита Цой.
В итоге певец объяснил, что в магазины не ходит и цен не знает, ведь финансовыми вопросами занимается его жена.
Также в эфире шоу приглашённые друзья Буйнова признались, что его жена Елена полностью посвятила себя певцу. Она делает всё для его благополучия, при этом, она избегает публичности. Буйнов признался, что такой выбор женщина сделала сама.