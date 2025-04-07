Буйнов пошутил, что жена оставила его без денег

Народный артист России Александр Буйнов передал бразды правления семейным финансами своей третьей жене Алёне. Об этом он рассказал в эфире шоу «Секрет на миллион».

В свои 75 лет артист наслаждается жизнью под чутким контролем супруги, которая ограждает его от денежных забот. В магазинах он появляется разве что ради эстетического удовольствия, разглядывая витрины. Недавно на шоу «Секрет на миллион» его попытка «купить» сырокопченую колбасу за 200 рублей за килограмм рассмешила всех — незнание цен выдает полную оторванность от финансовых дел.

«Какая колбаса 200 рублей стоит?», — удивилась Анита Цой.

В итоге певец объяснил, что в магазины не ходит и цен не знает, ведь финансовыми вопросами занимается его жена.