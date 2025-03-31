«Наказал за предательство»: Александр Буйнов объяснил свой рак божьей карой

Народный артист России Александр Буйнов назвал свою тяжёлую болезнь (рак предстательной железы) наказанием за предательство женщин. Об этом певец рассказал в эфире телевизионной программы «Судьба человека».

«Есть за что. Потому что я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки», — поделился артист.