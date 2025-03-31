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31 марта, 13:11

«Наказал за предательство»: Александр Буйнов объяснил свой рак божьей карой

Певец Буйнов счёл свою тяжёлую болезнь наказанием за предательство женщин

Александр Буйнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buinovofficial

Александр Буйнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buinovofficial

Народный артист России Александр Буйнов назвал свою тяжёлую болезнь (рак предстательной железы) наказанием за предательство женщин. Об этом певец рассказал в эфире телевизионной программы «Судьба человека».

«Есть за что. Потому что я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки», — поделился артист.

Буйнов дополнил, что из-за этого его восприятие болезни «не было таким сильным», как у окружения. Певец выразил мнение, что Бог его наказал, так как есть за что.

Государство закупит лекарств на миллион рублей для страдающего раком Буйнова
Государство закупит лекарств на миллион рублей для страдающего раком Буйнова

Напомним, что диагноз Александру Буйнову поставили 20 лет назад, а в 2011 году у него началась ремиссия. Операции не смогли полностью избавить от болезни, поэтому артисту необходимо продолжать принимать препараты под строгим наблюдением врачей. В конце ноября 2024 года стало известно, что Буйнову был присвоен паллиативный статус из-за рецидива рака. В январе этого года певца срочно прооперировали в Москве. Медики обнаружили повреждение в поясничной области, которое могло возникнуть из-за чрезмерных нагрузок на спину. Позднее певица Лариса Долина показала бодрого и жизнерадостного Буйнова, заметив, что слухи о его проблемах со здоровьем сильно преувеличены.

Дарья Нарыкова
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