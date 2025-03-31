«Наказал за предательство»: Александр Буйнов объяснил свой рак божьей карой
Певец Буйнов счёл свою тяжёлую болезнь наказанием за предательство женщин
Александр Буйнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buinovofficial
Народный артист России Александр Буйнов назвал свою тяжёлую болезнь (рак предстательной железы) наказанием за предательство женщин. Об этом певец рассказал в эфире телевизионной программы «Судьба человека».
«Есть за что. Потому что я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки», — поделился артист.
Буйнов дополнил, что из-за этого его восприятие болезни «не было таким сильным», как у окружения. Певец выразил мнение, что Бог его наказал, так как есть за что.
Напомним, что диагноз Александру Буйнову поставили 20 лет назад, а в 2011 году у него началась ремиссия. Операции не смогли полностью избавить от болезни, поэтому артисту необходимо продолжать принимать препараты под строгим наблюдением врачей. В конце ноября 2024 года стало известно, что Буйнову был присвоен паллиативный статус из-за рецидива рака. В январе этого года певца срочно прооперировали в Москве. Медики обнаружили повреждение в поясничной области, которое могло возникнуть из-за чрезмерных нагрузок на спину. Позднее певица Лариса Долина показала бодрого и жизнерадостного Буйнова, заметив, что слухи о его проблемах со здоровьем сильно преувеличены.