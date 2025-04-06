«Секретная страсть»: Стало известно, почему жена Буйнова избегает публичности
Буйнов: Если бы моя жена ходила на передачи, мне можно было бы не работать
Певец Александр Буйнов с женой Еленой. Обложка © ТАСС / Узаков Сергей
Народный артист России Александр Буйнов появился в студии шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой, где раскрыл некоторые детали своей личной жизни. Компанию певцу составили его друзья — Лариса Долина, Олеся Судзиловская, Анита Цой и Жасмин, которые пришли поддержать артиста.
В беседе с Кудрявцевой Буйнов рассказал о своей «секретной страсти» — третьей супруге Елене, которая избегает публичности. Как призналась Лариса Долина, женщина полностью посвятила себя супругу: она делает всё для того, чтобы её муж был счастлив. При этом, она избегает публичных мероприятий и не даёт комментариев в СМИ.
«Она это просто не любит. Она всю свою жизнь посвятила Саше. Она делает всё для того, чтобы ему было хорошо, чтобы он был счастлив, чтобы он был всем доволен. Она делает всё невозможное», — призналась Долина.
Как подчеркнула Анита Цой, Елена стала для Буйнова не только спутницей жизни, но и взяла на себя другие обязанности: она стала для него «продюсером, специалистом по связям с общественностью и маркетологом».
«Если бы Алёна была в СМИ, ходила бы на передачи, то мне можно было бы не работать», — добавил Буйнов.
Напомним, что диагноз Александру Буйнову (рак предстательной железы) поставили 20 лет назад, а в 2011 году у него началась ремиссия. Операции не смогли полностью избавить от болезни, поэтому артисту необходимо продолжать принимать препараты под строгим наблюдением врачей. В конце ноября 2024 года стало известно, что Буйнову был присвоен паллиативный статус из-за рецидива рака. В январе этого года певца срочно прооперировали в Москве. Медики обнаружили повреждение в поясничной области, которое могло возникнуть из-за чрезмерных нагрузок на спину. Позднее певица Лариса Долина показала бодрого и жизнерадостного Буйнова, заметив, что слухи о его проблемах со здоровьем сильно преувеличены.