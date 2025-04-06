«Секретная страсть»: Стало известно, почему жена Буйнова избегает публичности

Народный артист России Александр Буйнов появился в студии шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой, где раскрыл некоторые детали своей личной жизни. Компанию певцу составили его друзья — Лариса Долина, Олеся Судзиловская, Анита Цой и Жасмин, которые пришли поддержать артиста.

В беседе с Кудрявцевой Буйнов рассказал о своей «секретной страсти» — третьей супруге Елене, которая избегает публичности. Как призналась Лариса Долина, женщина полностью посвятила себя супругу: она делает всё для того, чтобы её муж был счастлив. При этом, она избегает публичных мероприятий и не даёт комментариев в СМИ.

«Она это просто не любит. Она всю свою жизнь посвятила Саше. Она делает всё для того, чтобы ему было хорошо, чтобы он был счастлив, чтобы он был всем доволен. Она делает всё невозможное», — призналась Долина.

Как подчеркнула Анита Цой, Елена стала для Буйнова не только спутницей жизни, но и взяла на себя другие обязанности: она стала для него «продюсером, специалистом по связям с общественностью и маркетологом».