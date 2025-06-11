«Не способен выходить на сцену»: Врач посоветовал Льву Лещенко уйти на покой

Народный артист России Лев Лещенко убеждён: для творческих деятелей залог долголетия — это максимальное продление сценической карьеры. Мэтр считает, что уход со сцены равносилен забвению, а оно — смерти. А вот у профессора кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, врача-кардиолога и геронтолога Юрия Конева на этот счёт есть для артиста плохие новости. Специалист высказал серьёзные опасения относительно здоровья 83-летнего музыканта.

«После 70 лет работать уже очень тяжело, но многие артисты просто не могут жить без сцены. Посмотрите на Льва Лещенко. Разве он способен выходить на сцену? Нет, конечно! Но он выходит. Голосовые способности уже давно не те, сил нет. Он передвигается безумно плохо, но всё равно не может жить без выступлений», — сказал доктор в беседе с «Абзацем».

Геронтолог подчеркнул, что Лещенко тратит огромные усилия, пытаясь доказать свою состоятельность, что крайне опасно для его самочувствия. Многие исполнители, как отметил Конев, продолжают свою творческую деятельность вплоть до самой кончины, буквально «уходя» со сцены под финальные аплодисменты.