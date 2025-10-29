Россия и США
29 октября, 07:55

В Петербурге выловили тело мужчины из Невы возле Кунсткамеры

Обложка © Wikipedia / Ad Meskens

В реке Неве в Петербурге найдено тело человека. На Университетской набережной, неподалёку от Дворцового моста, развёрнуты спасательные операции, пишет 78.ru.

В Неве нашли тело человека. Видео © 78.ru

Уточняется, что инцидент произошёл возле Кунсткамеры, где мужчина упал в воду. В настоящий момент ведётся выяснение причин и деталей случившегося.

А ранее Life.ru писал, что гроб с останками двух мертвецов выкопали на территории больницы в Петербурге. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти и идентификации личности.

Пермская полиция раскрыла правду о «человеческом теле» в чёрном пакете
