В Петербурге выловили тело мужчины из Невы возле Кунсткамеры

В реке Неве в Петербурге найдено тело человека. На Университетской набережной, неподалёку от Дворцового моста, развёрнуты спасательные операции, пишет 78.ru.

В Неве нашли тело человека. Видео © 78.ru

Уточняется, что инцидент произошёл возле Кунсткамеры, где мужчина упал в воду. В настоящий момент ведётся выяснение причин и деталей случившегося.

