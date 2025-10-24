Сектор Газа
24 октября, 09:44

Гроб с останками двух мертвецов выкопали на территории больницы в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / papi8888

Во время прокладки коммуникаций к новому корпусу Кировской больницы рабочие обнаружили на трёхметровой глубине захоронение с человеческими останками. Об инциденте сообщает информационный портал 78.ru.

Хранившиеся в ящике останки. Фото © 78.ru

Найденный ящик, напоминающий по форме гроб, содержал кости двух человек. В настоящее время останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти и идентификации личности, определить возраст погребённых пока не представляется возможным.

48 мешков с человеческими останками нашли в тайной могиле в Мексике

Ранее Life.ru рассказывал, как в Таиланде спустя 12 лет после исчезновения удалось опознать останки 23-летней Павини Кортайсонг, которая пропала в 2013 году после устройства на фабрику в Чонбури — какое-то время она поддерживала связь с родными и внезапно перестала выходить на контакт, оставив все свои вещи в съёмном жилье. Организация Mirror долгое время безуспешно сравнивала её ДНК с неопознанными телами, и лишь в 2025 году образцы совпали со скелетом, обнаруженным ещё в 2014 году на пустыре в пригороде Бангкока, что позволило установить личность погибшей. Полиция предполагает криминальный характер смерти.

