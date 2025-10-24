48 мешков с человеческими останками нашли в тайной могиле в Мексике

В мексиканском муниципалитете Сапопон (штат Халиско) нашли тайное захоронение, предположительно, содержащее 48 мешков с человеческими останками. Об этом сообщает Tribuna de México со ссылкой на местные власти.

Находка была сделана в конце сентября поисковой организацией Guerreros Buscadores de Jalisco. Специальная прокуратура по делам пропавших без вести сообщила, что расследование на месте продолжается. Из-за особенностей местности и глубины захоронения для проведения работ привлекается тяжёлая техника. Судебно-медицинским экспертам предстоит установить точное количество погибших и их личности.

Штат Халиско страдает от масштабного кризиса исчезновений: официально здесь насчитывается более 15,9 тысячи пропавших без вести, что связывают с деятельностью преступных группировок.

Ранее сообщалось, что в лесу под городом Ивдель Свердловской области обнаружены останки человека, рядом с которыми найдены два кошелька. В одном из них находилась немецкая монета 1939 года номиналом пять рейхсмарок. Тело, найденное без головы и частично объеденное, сопровождалось следующими личными вещами: красная зажигалка для газовой печи, золотые очки в классической оправе, пуховик, брюки, берцы и свитер.