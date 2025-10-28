Пермская полиция раскрыла правду о «человеческом теле» в чёрном пакете

Чёрный пакет в форме человека, висевший на дереве на улице Чкалова в Перми и вызвавший подозрения у местных жителей, оказался шуточной инсталляцией. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе краевого главка МВД.

Полицейские пояснили, что неизвестные лица разместили на ветке дерева рядом с пунктом выдачи заказов пакет, очертаниями напоминающий человеческое тело. На полиэтилене, согласно сообщениям в местных пабликах, находилась записка с текстом «Нагрубил менеджеру». Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, установили, что данный объект не представлял никакой угрозы.

В Перми подвешенный на дерево черный пакет оказался розыгрышем. Фото © Telegram / ЧП Пермь

В ведомстве призвали граждан более ответственно подходить к выражению чувства юмора, чтобы не вызывать беспокойства среди населения и не отвлекать оперативные службы. В полиции подчеркнули, что шуточные акции должны оставаться в рамках адекватности и общественной безопасности, не создавая поводов для ложных тревог.

Ранее в Перми были найдены фрагменты тела женщины. По словам очевидцев на территории возле жилых домов они обнаружили нижние части человеческого тела. Службы безопасности огородили место специальной лентой. Областное управление СК РФ приступило к проверке.