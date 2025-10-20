Часть женского тела обнаружили под окнами ЖК в центре Перми

Возле ЖК «Гулливер» в Перми найдены фрагменты тела женщины. О жуткой находке рассказали местные жители.

Инцидент произошёл в понедельник около часа дня. Очевидцы поведали, что на территории у дома № 52В на улице Революции находились нижние части человеческого тела. Прохожие немедленно сообщили о жуткой находке службе безопасности, после чего место было огорожено специальной лентой.

«Там была только нижняя половина тела. На тот момент оно не было никак огорожено. Я была шокирована увиденным», — рассказала АиФ одна из свидетелей.

Областное управление СК РФ приступило к проверке.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Набережных Челнах на территории производственной базы было обнаружено тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Рабочие нашли его на улице Шлюзовой во время обхода предприятия, при этом руки погибшего были связаны, что указывает на возможный криминал. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, правоохранительные органы начали доследственную проверку.