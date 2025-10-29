В Челябинске неадекватный бомж 11 раз пырнул ножом школьника

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего бездомного, который в апреле этого года на улице не менее 15 раз ударил ножом 11-летнего мальчика. Прокуратура направила материалы в суд с ходатайством о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера, сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

Прохожий пытается помочь раненому школьнику в Челябинске. Видео © Telegram / 31tv.ru | Челябинск

«В ходе следствия установлено, что 14.04.2025 в вечернее время между домами № 100, 102а по улице Дегтярева в г. Челябинске мужчина без причины повалил на землю проходившего мимо 11-летнего мальчика и нанес не менее 15 ударов кухонным ножом», — говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали действия мужчины как покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. Обвиняемого арестовали сразу после задержания. Прокуратура также подала гражданский иск в интересах пострадавшего ребёнка о взыскании более 1 млн рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.

Ранее Life.ru рассказал, что в Воронежской области подросток планировал напасть на школу с ножами и молотком. Школьника задержали сотрудники учебного заведения до того, как он успел причинить кому-либо вред. С подозреваемым уже начали проводить все необходимые следственные действия.