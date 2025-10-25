Подросток ранил сверстника ножом в Братске

В Братске Иркутской области произошёл конфликт между подростками, в ходе которого один из них ранил ножом второго. Инцидент случился на улице Кирова. 16-летний пострадавший был доставлен в больницу с резаной раной на ноге, но его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники полиции установили второго участника конфликта и доставили его в следственный отдел. Следственный комитет России по Иркутской области организовал проверку по факту произошедшего, квалифицируя действия подростка как хулиганство.

«В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают участников конфликта», — сообщили в пресс-службе СУСК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Life.ru рассказал, что в Воронежской области подросток планировал напасть на школу с ножами и молотком. Школьника задержали сотрудники учебного заведения до того, как он успел причинить кому-либо вред. С подозреваемым уже начали проводить все необходимые следственные действия.