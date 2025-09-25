Интервидение
25 сентября, 06:41

Школьник 5 раз ударил ножом одноклассника прямо на уроке в иркутском городе Зима

Обложка © VK / Прокуратура Иркутской области

В городе Зима Иркутской области подросток напал на своего одноклассника в одной из местных школ. Следственный региональный комитет уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото © ГУ МВД России по Иркутской области

«Сегодня в Зиме в одной из общеобразовательных школ города 14-летний подросток причинил однокласснику телесные повреждения ножом. Школьник госпитализирован в медицинское учреждение (...) Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы для жизни и здоровья нет», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, подросток нанёс не менее пяти ударов складным ножом однокласснику во время урока, в результате длительного конфликта между ними. Следователи дадут правовую оценку деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений. Прокуратура Иркутской области также проводит проверку обстоятельств произошедшего. В ведомстве сообщили, что инцидент произошёл с участием двух учеников 8 класса.

Напавший на детей в католической школе в Миннеаполисе стрелял через окна церкви

Ранее Life.ru рассказал, что в Воронежской области подросток планировал напасть на школу с ножами и молотком. Школьника задержали сотрудники учебного заведения до того, как он успел причинить кому-либо вред. С подозреваемым уже начали проводить все необходимые следственные действия.

