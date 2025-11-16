Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 13:37

Водолазы не нашли новых улик по делу об убийстве мальчика из Гольяновского пруда

Поисковая операция по обнаружению останков убитого в Москве ребенка завершена. На данный момент, помимо обнаруженной в рюкзаке головы, других улик следствием не найдено, передаёт корреспондент Life.ru с места событий.

Водолаз вышел только с ластами в руках. Видео © Life.ru

Водолазы тщательно обследовали Гольяновский пруд несколько раз, но никаких дополнительных останков не нашли. Расследование продолжается, и следователи разыскивают подозреваемого.
«Люди в шоке»: Очевидец рассказал об обнаружении головы ребёнка в Гольяновском пруду
«Люди в шоке»: Очевидец рассказал об обнаружении головы ребёнка в Гольяновском пруду

Напомним, утром 16 ноября на востоке столицы была найдена шокирующая находка. В районе Гольяновского пруда обнаружен рюкзак с останками ребёнка возрастом от 7 до 10 лет. Следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar