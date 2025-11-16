Водолазы не нашли новых улик по делу об убийстве мальчика из Гольяновского пруда
Поисковая операция по обнаружению останков убитого в Москве ребенка завершена. На данный момент, помимо обнаруженной в рюкзаке головы, других улик следствием не найдено, передаёт корреспондент Life.ru с места событий.
Водолаз вышел только с ластами в руках. Видео © Life.ru
Водолазы тщательно обследовали Гольяновский пруд несколько раз, но никаких дополнительных останков не нашли. Расследование продолжается, и следователи разыскивают подозреваемого.
Напомним, утром 16 ноября на востоке столицы была найдена шокирующая находка. В районе Гольяновского пруда обнаружен рюкзак с останками ребёнка возрастом от 7 до 10 лет. Следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».
Обложка © Life.ru