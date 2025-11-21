В Петербурге пьяная мать убила младенца, швырнув его об пол

В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу женщину, которую следствие считает виновной в убийстве маленького сына в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марии Лущенковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного в п.в ч.2 ст.105 УК РФ», — написали представители ведомства.

По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения у Марии возникла личная неприязнь к младенцу. Она бросила ребенка на пол, в результате чего он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и скончался на месте.

Женщина была задержана 20 ноября. Хотя она не согласилась с арестом, обвинение ей уже предъявлено. Лущенкова сообщила, что признает причинение смерти по неосторожности, но не умышленное убийство. Суд установил ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 января 2026 года.

