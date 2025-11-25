Мать заточила девочку на 4 года под предлогом ковида и морила голодом, пока она не умерла

В Соединённых Штатах 14-летняя девочка скончалась от крайнего истощения после четырёх лет заточения в собственном доме. Там её заперла мать, которая очень боялась, что дочь подхватит коронавирус. Об этом сообщает британское издание Mirror.

По информации следствия, мать забрала дочь из школы во время пандемии коронавируса под предлогом защиты ребёнка и пожилых родственников от инфекции. Однако вместо домашнего обучения девочка оказалась в полной изоляции. За четыре года она всего два раза выходила из дома, систематически недоедала, а перед смертью полностью потеряла способность передвигаться.

Женщина признала вину в смерти дочери. Она сознательно не обеспечивала ребёнка необходимым уходом и питанием. Обвинитель подчеркнул, что мать полностью осознавала потребности подростка, но преднамеренно игнорировала их. Суд назначил вынесение приговора на 25 февраля 2026 года, максимальное наказание может составить 15 лет тюремного заключения.

