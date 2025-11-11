Это старая штука: В Госдуме рассказали, кому угрожает похожий на ковид вирус РСВ

В Госдуме успокоили россиян, которые начали паниковать из-за якобы нового респираторного вируса PCB (респираторно-синцитиальный вирус). Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал в беседе с Life.ru, что страна уже знакома с подобным заболеванием и знает о рисках, которые несёт инфекция.

Бадма Башанкаев о вирусе РСВ. Видео © Life.ru

Парламентарий пояснил, эта инфекция носит тяжёлый характер и часто встречается у детей. Однако в России проводится вакцинация против РСВ, так в Москве прививаются 100% детей. Башанкаев подчеркнул, что отечественные специалисты знают, как бороться против этого вируса.

Депутат также отметил, что менее пяти лет назад общество пережило страшную трагедию в виде пандемии коронавируса. Уроком стали банальные правила: мыть руки, проветривать помещения, есть по 400 грамм овощей и фруктов в день, чтобы получать достаточное количество микроэлементов.

Кроме того, собеседник Life.ru призвал россиян пройти вакцинацию, ведь грипп может стать тяжёлым заболеванием и вызвать осложнения на сердце и почки. Если же больше 60% человек сделают прививку, то в стране сформируется коллективный иммунитет и вирус будет «отскакивать».

По словам Башанкаева, пик заболеваемости в России ожидается в декабре, поэтому сделать прививку лучше сейчас, так как на формирование иммунитета организму необходимо 2–3 недели.

Ранее появилась информация о распространении в мире респираторного вируса PCB, симптомы которого схожи с обычной простудой. Однако заболевание способно вызывать тяжёлые осложнения, сопоставимые по опасности с CoViD-19. По данным учёных, около 5% госпитализированных пациентов с PCB умерли, а заражённые подвергаются повышенному риску развития аритмии, инсульта, тромбоза и сердечной недостаточности.